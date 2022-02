Milano: Consiglio comunale approva in via definitiva piano Aria e Clima (3)

21 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Il contrasto ai cambiamenti climatici e il contenimento dell'innalzamento delle temperature urbane verranno attuati anche attraverso la riduzione del fenomeno delle isole di calore, attraverso la depavimentazione dei suoli, la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi. Le linee guida previste dal Pac prevedono il costante incremento del verde urbano; per questo verranno implementati progetti già in essere come ForestaMI che, ad oggi, ha messo a dimora oltre 280mila alberi su tutto il territorio metropolitano, oltre a sostenere la realizzazione di tetti e pareti verdi in città.

Previsto anche un impegno maggiore nelle azioni di depavimentazione di aree oggi adibite a parcheggio, quali ad esempio i parterre alberati dei viali cittadini, che dovranno diventare spazi verdi e fruibili, sulla scia di quanto sta avvenendo con la riqualificazione di via Pacini o grazie al progetto School Oasis che prevede la rigenerazione degli spazi esterni delle scuole e la creazione di aree verdi attrezzate in grado di accogliere studenti e residenti dopo gli orari di lezione, coinvolgendo almeno una scuola per ogni municipio entro il 2030. Per le aree sensibili, limitrofe a scuole e ospedali, si dovrà privilegiare fin dal prossimo anno la realizzazione di aree che consentano l'accesso privilegiato a pedoni, bici e monopattini sino a divenire vere e proprie ‘Zone 30'; nel contempo verranno create ampie zone a traffico limitato in ogni quartiere.

Grazie alla collaborazione attiva con i municipi, le associazioni, i comitati di quartiere e i gruppi di cittadini e city users, verranno poste in essere anche azioni di comunicazione integrata e di buone pratiche locali volte a informare e sensibilizzare sugli effetti del cambiamento climatico e sulla necessità dell'attuazione di stili di vita e di consumo sempre più sostenibili e coerenti con la tutela dell'ambiente e delle risorse della città nel segno dell'economia circolare.