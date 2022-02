Malattie Rare: Piccioli (Iss), 'uniformare screening neonatali in tutta Italia'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - "Uniformare la pratica dello screening neonatale in tutta Italia è una sfida di equità in salute. Stiamo lavorando perché screening vengano eseguiti nello stesso modo a Milano come a Roma, Napoli e Palermo". Così Andrea Piccioli, direttore generale dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), intervenuto, oggi nella sede del ministero della Salute, all'evento 'Malattie rare: traguardi raggiunti e sfide future', organizzato dalla Federazione italiana malattie rare (Uniamo) e dall'Iss in collaborazione con il ministero della Salute.

"Lo screening non è solo un test ma un programma complesso, integrato e multidisciplinare di prevenzione. Grazie anche ai nostri corsi - ha sottolineato Piccioli - le regioni nelle pratiche degli screening hanno aumentato le conoscenze nel processo di raccolta e analisi dei campioni di oltre il 34%".