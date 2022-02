Lavoro: Castellone (M5S), 'da Letta segnale positivo su salario minimo'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Da tempo il M5S porta avanti una battaglia per introdurre un salario minimo in Italia e all'esame della commissione Lavoro del Senato c'è il ddl a firma Catalfo. Da Enrico Letta oggi è arrivato un segnale estremamente positivo e incoraggiante. Con il sostegno del Pd alla nostra proposta possiamo creare una sinergia fondamentale per conseguire un risultato che vogliamo garantire a milioni di lavoratori poveri”. Lo afferma la capogruppo del M5S al Senato Mariolina Castellone.