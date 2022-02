L.elettorale: Letta, 'se gli altri sono disponibili a riforma, noi ci siamo'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La legge elettorale attuale è la peggiore di sempre. Se ci sono le condizioni, siamo pronti a sederci al tavolo per migliorare" la legge ma "è evidente che siamo una piccola parte del Parlamento e non possiamo farlo da soli. La condizione c'è solo se ci si mette insieme agli altri. Noi ci siamo e se gli altri sono disponibili, ci siamo per dare la possibilità agli italiani di essere arbitri". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.