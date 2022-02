Energia: Letta, 'bene governo, ora iniziative lungo periodo'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Sulle bollette il governo è intervenuto bene. Avremo davanti a noi ancora dei passaggi complicati, perchè la crisi delle materie prime non è passeggera, ecco perchè dobbiamo mettere in campo delle iniziative di lungo periodo". Così Enrico Letta alla Direzione Pd. "Il tema è in gran parte fiscale, troppe imposte, bisogna abbassarle, perche' famiglie e imprese paghino meno. Noi chiederemo al governo di mettere risorse e attenzione al tema caro bollette".