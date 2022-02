Calcio: Marotta, 'a breve il rinnovo di Brozovic'

21 febbraio 2022 a

Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo grande consapevolezza del fatto che società e giocatore vogliono proseguire insieme. Questo vuol dire che in pochi giorni, in una settimana, arriveremo a una firma che sancirà il rinnovo di contratto con lui". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta in merito al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. "Anche Perisic e Handanovic sono due professionisti con i quali vogliamo andare avanti, meritano la conferma. Sono due giocatori di grande valore", aggiunge Marotta a Sky Sport.