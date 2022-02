Calcio: Giuntoli, 'con il Cagliari tappa importante ma campionato ancora lungo'

21 febbraio 2022 a

Cagliari, 21 feb. - (Adnkronos) - "Sarebbe importante fare risultato però il campionato è molto lungo, ci sono ancora tredici gare. E' una tappa molto importante, come lo saranno anche le altre. Dobbiamo continuare a testa bassa". Così ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nel prepartita del match con il Cagliari, posticipo della 26/a giornata di Serie A. In casa di vittoria gli azzurri aggancerebbero in vetta il Milan.