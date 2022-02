Calcio: Allegri, 'Vlahovic al debutto in Champions, non può avere tutte le responsabilità'

21 febbraio 2022 a

Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Sono arrivati giocatori importanti ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore, è una questione di pressione. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Poi ovvio che noi giochiamo per vincere in Champions, l'ambizione c'è. E in Coppa Italia e in campionato uguale, bisogna essere più equilibrati", aggiunge Allegri.