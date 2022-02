Calcio: Allegri, 'contro Villarreal abbiamo 50% possibilità di passare il turno'

21 febbraio 2022 a

a

a

Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - “Non è un ottavo scontato, abbiamo 50% di probabilità di passare. Loro vengono da periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore molto bravo che non dà vantaggi". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "Dovremo stare attenti ai dettagli e portare l'episodio dalla nostra parte. Bisogna fare una partita ordinata e di pazienza, il nostro obiettivo è passare il turno ma il turno non lo passiamo domani", aggiunge Allegri.