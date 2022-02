Basket: Nba, Dragic firma con i Brooklyn Nets

21 febbraio 2022 a

New York, 21 feb. - (Adnkronos) - Dopo l'addio di James Harden, i Brooklyn Nets tornano sul mercato e aggiungono al roster anche Goran Dragic, ex playmaker dei Miami Heat- reduce da mesi trascorsi lontano dal parquet a Toronto e liberato dai San Antonio Spurs dopo lo scambio con i Raptors. In molti immaginavano per lui un ritorno in Florida o in alternativa il passaggio ai Dallas Mavericks al fianco del suo connazionale Luka Doncic: alla fine invece Dragic ha scelto Brooklyn, dove ritroverà in panchina Steve Nash, suo ex compagno a Phoenix