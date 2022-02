21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Scanzi. Insulti personali e bullismi scomposti. E qualsiasi cosa facciano o dicano: grasso, cesso etc, sono il 70% dell'informazione ospitata in TV e il 90% de La 7. Va bene così? E' una cosa responsabile? Se lo avessero fatto a una donna continuereste ad invitarli?". Così Carlo Calenda su twitter commentando un post di Andrea Scanzi in cui critica il leader di Azione.