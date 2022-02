21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "In questa legislatura non sarà semplice, ma alle elezioni noi parleremo agli italiani con grande forza delle priorità sui diritti. Tenteremo fino in fondo il tema del ddl Zan e quello della cittadinanza". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.