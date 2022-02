21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Il tema del salario minimo per me è una priorità del nostro futuro. Un tema che vogliamo affrontare senza superficialità, sapendo che è un tema che divide, ma che per noi è fondamentale". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.