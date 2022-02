Calcio: Serie A, Piatek stende l'Atalanta e la Fiorentina vola al 6° posto (2)

20 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Al 16' sfuma un gran gol di Malinovskyi sfuma, il check del Var conferma la decisione inizialmente presa da Doveri: posizione di fuorigioco di Hateboer prima del tiro dell'ucraino e pareggio annullato. La decisione scatena le proteste dell'allenatore nerazzurro Gasperini che viene espulso per qualche parola di troppo.

L'Atalanta non riesce a cambiare marcia dopo il vantaggio viola, tanto che Dragowski non è mai davvero impegnato se non per il consueto giro palla in cui viene coinvolto dai compagni. La squadra nerazzurra, senza il proprio tecnico in panchina, appare decisamente in difficoltà anche per errori individuali con controlli e palleggi errati. La Fiorentina dal canto suo difende con ordine anche se con Igor a rischio crampi.

L'unica vera occasione arriva a tempo scaduto quando Demiral stacca di testa su cross di Pezzella ma spedendo la palla alta sopra la traversa. Si chiude con il 'Franchi' in festa e con i tifosi gigliati che sognano l'Europa.