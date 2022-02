Calcio: Juventus, nessuna lesione per Dybala ma difficile la presenza contro il Villarreal

20 febbraio 2022 a

Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - La Juventus tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione nel derby contro il Torino. Per l'attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì sera alle ore 21 all'Estadio de la Cerámica.

Dybala, infatti, va verso il forfait. Una scelta a scopo precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero vorrebbe partire con la squadra, ma non giocherebbe dall'inizio. L'allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall'argentino, Vlahovic e Morata. Un nuovo stop per il 28enne argentino che, in stagione, ha giocato solo quattro partite su sei della fase a gironi di Champions League saltando le sfide d'andata contro Chelsea e Zenit. In totale appena 244 minuti disputati in quattro partite nella competizione, ma con tre gol messi a segno: la media di uno ogni 81 minuti.