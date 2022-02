Calcio: Italiano schiera in attacco Sottil-Piatek-Gonzalez, Gasperini con Boga-Malinovsky

20 febbraio 2022 a

Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina e Atalanta, in campo allo stadio 'Franchi' alle 12.30 nel 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A. Italiano si affida a Igor in difesa al posto di Martinez Quarta e schiera Dragowski a causa della tonsillite che ha colpito Terracciano negli ultimi giorni. In avanti, ancora fuori Ikoné, gioca Sottil al fianco di Piatek e Gonzalez. L'Atalanta, senza punte centrali, si affida a Boga in avanti insieme a Malinovskyi, mentre in difesa confermata la linea a 3 comandata dal centrale Demiral. Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.

Atalanta (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.