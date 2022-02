Basket: James, 'nell'ultimo anno di carriera voglio giocare con mio figlio' (2)

20 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Con gli attuali regolamenti - che prevedono che debba trascorrere almeno un anno dal termine della carriera liceale perché un prospetto possa essere eleggibile per la Nba - Bronny non potrebbe entrare nella lega prima della stagione 2024-25, mentre papà LeBron può ritrovarsi unrestricted free agent già nell'estate 2023. Un anno di "purgatorio" che però potrebbe scomparire se la Nba dovesse decidere di abolire la regola che vieta ai liceali di fare immediatamente il salto tra i pro al termine della loro carriera di high school (come già succedeva in passato).

Nel caso la stagione 2023-24 potrebbe essere la prima di Bronny e di un 39enne LeBron in coppia nella Nba. Magari a Cleveland (se i Cavs dovessero riuscire a mettere le mani su Bronny al Draft). "Se ne riparlerà più avanti - ha concluso - perché adesso sto ancora giocando alla grande". Le cifre sono lì a testimoniarlo: 29.1 punti, 7.9 rimbalzi e 6.5 assist le sue media in gialloviola.