Ambasciatrice italiana in Australia morta a Foligno: è caduta da balcone

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - E' morta Francesca Tardioli, ambasciatrice d'Italia a Canberra, in Australia. Come riporta il 'Corriere dell'Umbria', Tardioli è deceduta dopo essere caduta da un balcone di un'abitazione a Foligno (Perugia), sua città natale dove si trovava per qualche giorno di ferie. La Farnesina ha espresso il cordoglio in un tweet: "Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, ambasciatrice d'Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato".