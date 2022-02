Tennis: Atp Doha, Basilashvili ko e titolo a Bautista-Agut

19 febbraio 2022 a

a

a

Doha, 19 feb. - (Adnkronos) - La rivincita è servita. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha sconfitto 6-3 6-4 il georgiano Nikoloz Basilashvili e ha conquistato al Qatar ExxonMobil Open di Doha il decimo titolo Atp in carriera, il primo dal suo trionfo proprio in Qatar del 2019. Bautista ha sfoderato un tennis aggressivo, che gli ha permesso di recuperare un break di svantaggio nel primo e nel secondo set e di tornare a vincere a Doha. L'Atp 250 qatariota diventa così il secondo evento dopo Auckland (2016 e 2018) che lo spagnolo ha vinto più di una volta in carriera. Basilashvili, invece, ha perso la quarta finale sulle nove disputate in carriera.