Tempeste in nord Europa: vittime, danni e migliaia senza luce

19 febbraio 2022

Amburgo, 19 feb. (Adnkronos/Dpa) - Almeno una dozzina di persone sono morte per l'ondata di maltempo che ha colpito ieri e oggi il nord Europa con i cicloni Zeynap, Dudley e Eunice, mentre decine di migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica.

Colpita dai forti venti e piogge di Eunice, la Gran Bretagna lamenta tre morti. Migliaia di abitazioni sono senza corrente elettrica e si contano danni per milioni di sterline. I forti venti proseguiranno nei prossimi giorni con conseguenze sui trasporti, la fornitura di elettricità e la riparazione dei danni. In Olanda la tempesta ha causato tre morti per la caduta di alberi e un quarto per un incidente stradale.

In Germania i morti per il ciclone Zeynap sono almeno tre. Vi sono state migliaia di chiamate ai pompieri per alberi caduti, oggetti trasportati dal vento e danni agli edifici. Il traffico ferroviario si è interrotto più volte, con problemi sulle linee previsti fino a lunedì. Secondo una prima stima delle assicurazioni vi sono danni per 900 milioni di euro. il meteo prevede forti raffiche di vento fino a martedì. In Polonia i morti sono tre, mentre nella Repubblica ceca 26mila case sono senza elettricità.