Pechino 2022: pattinaggio di figura, medaglia d'oro alla coppia cinese

Pechino, 19 feb. - (Adnkronos) - Festeggiano in casa, Sui Wenjing e Han Cong: la coppia cinese ha vinto la medaglia d'oro nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nell'esibizione allo Stadio Nazionale, i due hanno ottenuto un punteggio complessivo di 239.88, che gli vale il primo posto in graduatoria davanti a due coppie russe Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, secondi con 239.25 punti e Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, terzi con 237.71 punti. Per l'Italia, chiudono undicesimi Nicole Della Monica e Matteo Guarise, seguiti in dodicesima posizione da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.