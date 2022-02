M5S: Castellone, 'serve visione politica su innovazione', da lunedì ciclo incontri

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Quattro incontri con personalità del mondo della cultura, impresa, comunicazione e sociale per aprire una riflessione sul tema della creatività come elemento principale per avviare un processo innovativo. Ad organizzare il ciclo di convegni Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato. Si parte lunedì 21 febbraio, dalle 10 alle ore 13, in Sala Zuccari, con un incontro dedicato all'innovazione in tema di formazione alle professioni del futuro, presentando esempi di realtà imprenditoriali che hanno saputo innovarsi proprio valorizzando la creatività.

"L'innovazione -spiega la senatrice Castellone- è al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, permeando tutti i settori. Oggi più che mai è dunque utile costruire una visione politica sulle sfide poste dall'accelerazione dei processi tecnologici che stanno trasformando non solo il panorama imprenditoriale ma anche quello politico e sociale".