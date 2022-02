Governo: Giorgetti, 'scelte impegnative impongono esecutivo che sappia decidere'

19 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Le sfide che ci attendono "impongono scelte impegnative che impongono un governo che non solo possa, ma sappia decidere". Così Giancarlo Giorgetti in collegamento con il congresso di Azione a Roma.

"Questo è il tempo degli investimenti. Il Paese è chiamato a ragionare sul fatto che il tempo degli investimenti c'è quando ci sono grandi trasformazione. Sono gli imprenditori che fanno lo sviluppo ma quando ci sono grandi trasformazioni hanno bisogno di avere le istituzioni al loro fianco ed è per questo che ieri abbiamo fatto un importante passo per l'automotive: occorre questo tipo di supporto pubblico dello Stato e dell'Europa. Questo ci fa anche capire il livello della sfida a cui noi oggi andiamo incontro. Sfide che impongono scelte impegnative che impongono un governo che non solo possa, ma sappia decidere".