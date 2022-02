Covid: Milano, forze dell'ordine bloccano corteo no green pass

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Nel pomeriggio, in piazza Leonardo da Vinci a Milano, circa 700 manifestanti no vax e contro il certificato verde hanno aderito al presidio preavvisato dagli 'Studenti no green pass'. Poco dopo l'inizio della manifestazione, il gruppo compatto, "sotto la guida di individualità e componenti antagoniste ed anarchiche", ha iniziato a muoversi con l'intento di raggiungere l'università Statale attraversando corso Buenos Aires, porta Venezia fino a San Babila, "rifiutando qualsiasi interlocuzione con i responsabili del servizio di ordine pubblico" predisposto dalla questura di Milano.

Il gruppo, diretto verso via Pascoli, è stato bloccato in testa ed in coda dal dispositivo di ordine pubblico che ha, in questo modo, impedito che "fosse gravemente compromessa la circolazione e la sicurezza di una sensibile e nevralgica zona della città, già gravemente penalizzata dalle iniziative dello scorso anno", fanno sapere da via Fatebenefratelli. Il dispositivo della polizia e dei carabinieri era completato da pattuglie della polizia locale che hanno provveduto a ridurre al minimo le ricadute sul traffico.

Anche l'azione estemporanea di alcuni manifestanti, alla fine, di bloccare la circolazione su viale Romagna è stato "tempestivamente contrastato, disperdendo lo sparuto gruppo". Al momento su via Pascoli restano un centinaio di manifestanti sempre controllati dalle forze dell'ordine.