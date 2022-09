Calcio: Spalletti, 'Cagliari o Barcellona, non cambia nulla, vorrei tredici gioie di fila'

19 febbraio 2022 a

Napoli, 19 feb. - (Adnkronos) - "Che sia Cagliari o Barcellona, il concetto per noi non cambia. Solo chi non sa nulla di calcio può pensare che il match di lunedì possa portare meno insidie rispetto a quelli contro Barça o Inter. Il Cagliari è una squadra rinforzata, in fiducia e in sintonia con il suo allenatore che ha lavorato a Napoli dimostrando tutte le sue qualità". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, a due giorni dal match con il Cagliari dell'ex tecnico azzurro Walter Mazzarri. "Noi vogliamo giocare al massimo tutte le partite, senza fare calcoli a lunga distanza -aggiunge Spalletti a Radio Kiss Kiss Napoli-. Io sono già entrato nel vivo del campionato dal primo istante che sono arrivato a Napoli. Vorrei tredici gioie da qui a fine stagione e poi sportivamente potrei anche morire. Come si dice: 'Vedi Napoli e poi muori'".

L'allenatore del Napoli ha poi fatto un bilancio dopo i due match contro Inter e Barcellona: "Vedo una squadra crescere e giocare alla pari contro squadre di livello mondiale. Ho visto la squadra giocare con fiducia e divertirsi nei momenti positivi e soffrire insieme quando c'era da farlo, come nel secondo tempo di Barcellona: stiamo acquisendo consapevolezza. Questo mi fa stare in sintonia con i ragazzi e con tutto l'ambiente che li circonda. Fare un bilancio per me è facile: io sto bene con tutto quello che mi sta intorno".