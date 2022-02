Calcio: Sarri, 'contro Udinese evitare di ripetere errori commessi dopo i match in Europa'

19 febbraio 2022 a

Udine, 19 feb. - (Adnkronos) - "Domani servirà la personalità, determinazione ed applicazione viste giovedì contro il Porto, ma l'Europa League va considerata un capitolo a parte. Noi adesso dobbiamo avere la forza di pensare al campionato, evitando di ripetere determinati errori commessi in stagione dopo le gare europee. Tornare a Roma per poco tempo sarebbe stato scomodo, così abbiamo preferito rimanere e riposare qualche ora in più, sperando che questo possa darci una mano sotto tutti i punti di vista e ripagarci". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni della tv del club biancoceleste alla vigilia del match con l'Udinese. "I due precedenti avuti con loro in stagione -avverte Sarri- ci dicono che sarà una gara difficile materialmente e mentalmente: sia perché ci hanno sempre impegnato a fondo e sia perché siamo nella classica situazione che in questa stagione abbiamo sempre pagato, ovvero affrontare squadre di media classifica dopo l'Europa. La difficoltà della partita è palese, vedremo se abbiamo fatto dei passi in avanti".