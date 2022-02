19 febbraio 2022 a

Salerno, 19 feb. (Adnkronos) - Salernitana-Milan vanno a riposo dopo il primo tempo in parità, segnando un gol per parte. Al quinto minuto passa in vantaggio il Milan con un gol di Messias e al 29' risponde la Salernitana con un gol di Bonazzoli.