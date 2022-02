Calcio: Lega Serie A, capienza stadi al 75% a prescindere da colore delle regioni

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. - (Adnkronos) - La Lega Serie A conferma in una nota, che la riapertura degli stadi al 75% riguarda tutta Italia, indipendentemente dal colore delle regioni. L'ingresso allo stadio sarà consentito solo con il super green-pass. "D'intesa con la Figc -si legge nel comunicato-, in considerazione di quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 2022 n.11 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), si riporta di seguito il chiarimento interpretativo di quanto previsto relativamente alla capienza consentita negli impianti sportivi all'aperto:

Una lettura sistematica delle norme, ed in particolare la disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green-pass, porta pacificamente a sostenere che la norma di cui alla legge 18 febbraio 2022 n.11, la quale testualmente prevede che "in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore a 75%", deve interpretarsi nel senso che la capienza consentita del 75% possa applicarsi a tutti gli stadi in qualunque zona situati. Tanto evidentemente su presupposto che l'accesso allo stadio è consentito con il solo super green-pass".