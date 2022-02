Calcio: la Samp ringrazia super Quagliarella, Empoli ko 2-0

19 febbraio 2022 a

Genova, 19 feb. - (Adnkronos) - Un Fabio Quagliarella in giornata di grazia trascina con una doppietta la Sampdoria al successo per 2-0 sull'Empoli in uno degli anticipi del 26° turno di Serie A. Il 39enne attaccante blucerchiato torna titolare e ritrova la via della rete dopo 4 mesi: per lui si tratta dei gol numero 99 e 100 con la maglia doriana. In assoluto, l'attaccante campano arriva a quota 180 reti in Serie A (superando Boniperti) e segna per il 18esimo anno solare consecutivo nel massimo campionato (prima di lui ci sono riusciti solo Altafini, Rivera, Mancini, Baggio, Del Piero, Totti e Pellissier). Per la squadra di Giampaolo tre punti fondamentali in classifica dove aggancia in 14esima posizione lo Spezia con 26 punti, i toscani restano invece fermi a quota 31 all'undicesimo posto.

A Quagliarella basta mezz'ora per decidere la partita, prima con un diagonale in area al 14', poi con una girata volante al 29'. E dire che gli ospiti iniziano bene alla partita, prima con una grande occasione di Zurkowski, dopo un bel lancio di Bajrami, e poi proprio con Bajrami, che servito da Zurkowski si fa ipnotizzare da Falcone in area. Nel finale di tempo i padroni di casa vicini al tris con Caputo e Sabiri. In avio di ripresa Bajrami prova a forzare in solitaria e rimettere l'Empoli in partita. Lo svizzero-albanese cerca il tiro a giro ma non trova la porta, mentre la Samp si limita a muovere palla e a gestire il vantaggio. Il pomeriggio di Quagliarella termina al 60', con l'ingresso di Conti che permette alla squadra di Giampaolo di giocare l'ultima mezz'ora con la difesa a cinque.

Andreazzoli prova a scuotere i suoi inserendo Henderson, Bandinelli e La Mantia, Giampaolo risponde con Rincon per Sabiri, positivo nella sua prima da titolare, e Augello per Murru. I cambi danno un po' più di pericolosità ai toscani: prima Bandinelli con un rimpallo sfiora il gol, poi su un cross di Henderson La Mantia cerca il colpo di testa, trovando la respinta di Colley con il petto. Troppo poco però per provare a riaprire il match con la Samp che gestisce bene gli ultimi minuti senza rischiare più nulla.