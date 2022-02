Bollette: Fratoianni, 'da Governo misure insufficienti e timide'

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Mentre stanno arrivando nelle case degli italiani e alle imprese bollette dall'importo stratosferico, le misure del Governo a loro sostegno rimangono insufficienti e timide.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

"In particolare -aggiunge- misure timide soprattutto nei confronti degli extra profitti delle aziende energetiche 'I grandi produttori di energia stanno facendo enormi profitti' lo aveva detto il presidente del Consiglio il 22 dicembre, 'occorre chiedere qualcosa a chi sta facendo grandi guadagni' sempre Draghi il 10 gennaio, 'ci aspettiamo che le grandi aziende contribuiscano' sono le ultime sue parole pronunciate ieri. “Draghi mi ricorda quei bottegai di quando ero bambino che dietro al bancone del negozio avevano la scritta 'domani si fa credito, oggi no'. E così oggi -conclude Fratoianni- si chiede subito un balzello alle famiglie italiane mentre per gli extraprofitti si vedrà un domani….”