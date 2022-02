Autonomia: Cecchetti (Lega), 'realizzarla entro fine legislatura'

19 febbraio 2022 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Sull'autonomia non si perda altro tempo. Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna stanno accelerando sulla ripresa del percorso istituzionale per l'autonomia differenziata. Bene che le tre Regioni si vogliamo impegnare a condividere uno schema comune di intesa da sottoporre al Governo. A questo punto non si perda altro tempo e si concluda l'iter istituzionale dell'autonomia differenziata entro la fine di questa legislatura." Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.