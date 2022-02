Anpi: Bergamo, Mauro Magistrati rieletto presidente

19 febbraio 2022 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Si è chiuso con la rielezione a presidente di Mauro Magistrati il 17esimo congresso dell'Anpi provinciale di Bergamo. "Uniti dall'Antifascismo - ha spronato il presidente Nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, presente al congresso bergamasco -. Ci aspetta il compito di difendere i fondamenti della democrazia, che vive un momento di crisi profonda: il malessere sociale è cronico e si manifestano preoccupanti neofascismi. Non dobbiamo perdere le nostre radici, quelle della Resistenza, e allo stesso tempo dobbiamo stare al passo coi tempi, questo significa fare 'memoria attiva'".

Durante la giornata sono stati eletti anche i cinque delegati bergamaschi che parteciperanno al congresso nazionale dell'Anpi, previsto dal 24 al 27 marzo: Erika Algeri, Oscar Locatelli, Mauro Magistrati, Giovanna Giupponi e Walter Torioni. Nominati anche i nuovi membri del comitato provinciale, il direttivo dell'associazione, che sarà composto da 36 rappresentanti di tutte le sezioni territoriali. "Il nostro Congresso avviene in un momento non facile per la nostra Provincia. Non possiamo dimenticare il dramma che ha sconvolto l'intero pianeta e investito così brutalmente la Bergamasca nei primi mesi del 2020. Le nostre comunità hanno perso una intera generazione di ultra sessantenni ancora attiva e partecipe alla vita sociale", ha detto Magistrati nel suo intervento all'assemblea.

"L'unica bussola da seguire è la Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo. L'Anpi è la casa di tutti gli antifascisti e lavoriamo per costruire un'Anpi non nuova ma rinnovata. L'assemblea di oggi, e i congressi delle sezioni territoriali dei mesi scorsi, sono stati uno straordinario esercizio di democrazia. È stata una giornata densa e bella, da domani si ricomincia: al lavoro e alla lotta. Daremo attuazione agli intendimenti di questa discussione, primo tra tutti, con urgenza, quello di lanciare una grande mobilitazione unitaria per la pace, che a Bergamo coinvolga più realtà possibili. Quanto accade in Ucraina è molto grave e la storia ci insegna che la guerra non è mai stata una soluzione", ha concluso.