Scuola: Rusconi (presidi Roma), 'raduno studenti no pass? Ben venga se così forti da convincere'**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Penso che la scuola che è un pezzo della pubblica amministrazione deve rispettare le leggi dello Stato: finche è legge dello stato che i ragazzi non vaccinati non possono andare a scuola, la scuola deve rispettare queste norma. Se poi gli studenti sono cosi forti nelle loro manifestazioni da far cambiare parere al ministero della Salute ed al Comitato tecnico scientifico ben venga". Lo dice all'Adnkronos il presidente dei presidi della Capitale, Mario Rusconi, in vista del raduno di domani a Roma degli studenti contro la differenziazione degli studenti in base allo stato vaccinale.

Rusconi aggiunge: "I ragazzi devono capire che le contestazioni devono esser fatte con mezzi democratici, non adottando sistemi di violenza anti democratici. Io stesso sono stato minacciato per aver detto che le occupazioni delle scuole sono anti democratiche e illegittime perché impediscono di seguire le lezioni e interrompono il servizio pubblico. Ben venga dunque l'esuberanza, purché si rimanga però nel rispetto della legge e degli altri. Altrimenti c'è il codice penale".