Scuola: Rusconi (presidi), 'prof Orazio ha sbagliato mestiere, rischia licenziamento'*

19 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Il post del professore del liceo Orazio che sta rimbalzando tra le chat degli studenti "va condannato immediatamente, per il linguaggio e l'offesa. Una persona che dice queste cose ha sbagliato mestiere, non può fare l'insegnante. Manca di autocontrollo". E' il commento all'Adnkronos di Mario Rusconi presidente dell'Associazione nazionale dei presidi della Capitale che aggiunge: "Io credo sia un fatto di gravità pari a quello di Cosenza. In tal caso, i risvolti sarebbero penali e il docente rischia anche il licenziamento".

!La preside, dopo l'apertura di una contestazione di addebito verso l'insegnante che deve rispondere entro 5-7 giorni, avrà due possibilità: se riterrà l'episodio grave, dovrà mandare alla Procura della Repubblica un esposto, poi deciderà il magistrato. Ma al di là di ciò, c'è anche un procedimento disciplinare del ministero dell'Istruzione, che può arrivare al licenziamento; altrimenti invierà un avvertimento scritto o una censura dell'atteggiamento dell'insegnante, dicendo che è scorretto e che non va ripetuto".

Nel post si legge: "oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie! Preghiamo insieme!".