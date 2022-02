Ucraina: von der Leyen, 'preoccupati per situazione, pronte sanzioni contro Russia'

18 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 18 feb. - (Adnkronos) - "Nella videoconferenza di stasera con Stati Uniti, Ue, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Polonia, Italia, Romania e Nato abbiamo condiviso la preoccupazione per la situazione all'interno e intorno all'Ucraina che rimane minacciosa. C'è ancora tempo per la diplomazia e una soluzione pacifica. Ma nel caso in cui la Russia dovesse scegliere l'aggressione, è pronto un robusto pacchetto di sanzioni. L'Ucraina è libera e sovrana". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.