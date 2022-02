Tennis: Bertolucci, 'Djokovic sarebbe importante per torneo Roma ma non condivido suo no a vaccino'

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non commento la scelta di far partecipare Nole Djokovic agli Internazionali di Roma. Se potrà farlo vorrà dire che ha la possibilità di giocare". Lo dice, all'Adnkronos, l'ex campione di tennis Paolo Bertolucci, dopo le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali sulla possibile partecipazione del numero uno del mondo agli Internazionali di tennis di Roma, dal 2 al 15 maggio, dopo l'esclusione del campione serbo dagli Australia Open. In una nota gli uffici del sottosegretario Vezzali sulla vicenda hanno chiarito che “le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all'aperto, tra cui il tennis, l'obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa”.

"Sicuramente la decisione di non vaccinarsi -prosegue Bertolucci-, considerando l'importanza e rilevanza pubblica dell'atleta, ha influito non poco sulle opinioni dei sostenitori e su tutto il mondo del tennis. Una scelta così clamorosa che ha ancora effetti mediatici importanti tanto quanto la crisi in Ucraina", commenta.

"Da un punto di vista umano -afferma l'ex campione azzurro- non condivido la posizione di Nole sul vaccino, ma credo che sua la presenza al Foro Italico di Nole, sia un bene per lui, oltre che per il torneo di Roma che avrà tanta visibilità per la sua partecipazione", conclude Bertolucci.