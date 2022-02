Sondaggio Winpoll, Trizzino candidato preferito centrosinistra

18 febbraio 2022 a

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Il deputato regionale siciliano Giampiero Trizzino del M5S per il 25,3 per cento dei palermitani è il candidato preferito del centrosinistra 'classico' (Pd-M5S). E' quanto emerge da un sondaggio Winpoll effettuato tra l'11 e il 14 febbraio. Segue l'ex rettore Fabrizio Micari con il 24,4 per cento dei cittadini intervistati, e ancora il vicesindaco Fabio Giambrone, considerato il 'delfino' del sindaco Leoluca Orlando, che verrebbe votato dal 20,8 per cento, seguito dal deputato regionale Pd Antonello Cracolici con il 18,8 per cento e dall'assessore al Traffico di Palermo Giusto Catania (Sinistra Comune) con il 10,7 per cento.