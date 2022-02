Sondaggio Winpoll, Ferrandelli candidato preferito Terzo Polo a Palermo

18 febbraio 2022 a

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - L'attuale assessore regionale siciliano all'Istruzione Roberto Lagalla e il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli sono tra i candidati sindaco di Palermo preferiti del terzo polo, come risulta dal sondaggio Winpoll. In particolare sono stati prospettati diversi scenari. Nel primo una coalizione sostenuta da Fi,Udc, Fdi e Lega (che otterrebbe il 40,4 per cento), una coalizione sostenuta da Azione, Più Europa, Iv, Oso e Liste Centro (che otterrebbe secondo il sondaggio il 20,2 per cento) e infine una coalizione sostenuta da Pd, M5S e Sinistra (che avrebbe il 39,4 per cento). In questo caso il candidato preferito del Terzo Polo sarebbe Fabrizio Ferrandelli con il 70,4 per cento, seguito dal senatore Davide Faraone con il 22,3 per cento e da Saverio Romano con il 7,3 per cento.

Nell'altro scenario, con una coalizione sostenuta da Fdi e Lega al 32,5 per cento, una sostenuta da Azione, Più Europa, oso, Liste Centro, Iv e Udc, che otterrebbe il 27,7 per cento e una coalizione Pd-M5S e Sinistra con il 39,8 per cento, Roberto Lagalla otterrebbe ul 45 per cento dei voti, seguito da Fabrizio Ferrandelli con il 37,3 per cento e da Davide Faraone con il 17,7 per cento.