Scuola: Nencini (Psi), 'esperienza di lavoro va corretta, non cancellata'

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Giusto, di alternanza scuola-lavoro non si può morire. Giusto che gli studenti di mobilitino in omaggio ai loro compagni che hanno perso la vita. Tuttavia la soluzione non è cancellare le esperienze di lavoro durante il tempo scolastico. Semmai la formazione va migliorata, corretta, adeguata al ciclo di studi. Va da se che la tutela e la sicurezza debba le essere garantite sempre”. È l'intervento di Riccardo Nencini, presidente della commissione Istruzione e cultura del Senato, riguardo le manifestazioni di protesta degli studenti in tutta Italia.