Pnrr: Draghi, 'prossimi mesi deleghe fiscale, concorrenza e codice appalti' (2)

(Adnkronos) - "Questo deve essere fatto ora, perchè poi bisogna scrivere i decreti delegati e il termine per la concorrenza è fine anno, serve tempo per scrivere i decreti delegati". "Man mano che andiamo avanti sempre di più prenderanno importanza i provvedimenti di attuazione del programma. Sull'università c'è un considerevole numero di aggiudicazioni degli appalti che sono nettamente superiori al passato. In sostanza, il numero massimo di aggiudicazioni negli ultimi 20 anni. E lo stesso sui trasporti", prosegue Draghi sottolineando che "gli enti attuatori sono tanti ..." ma che ci sono "alcuni provvedimenti di riforma che vanno assolutamente approvati".