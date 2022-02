Pd: Majorino, 'dem con Lega? ormai certe interviste quasi un genere letterario...'

18 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Le interviste a dirigenti nazionali di lungo corso del Pd che teorizzano alleanze durature con la destra a patto che essa si evolva (quasi a concepirsi come un grande istituto pedagogico) sono oramai un genere letterario. Temo non appassionante (ma magari mi sbaglio)". Così Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd, su twitter. Oggi in un'intervista Goffredo Bettini ha parlato dell'ipotesi che il Pd governi con la Lega dopo le politiche.