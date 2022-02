Milano: Sasso, 'scuola via Vivaio non si può cancellare'

18 febbraio 2022 a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Il sottosegretario Rossano Sasso ha visitato la scuola di via Vivaio a Milano "eccellenza del sistema scolastico della città e straordinario esempio di inclusione che il Comune vorrebbe cancellare per risparmiare qualche migliaio di euro".

L'attuale sede "è stata strutturata per accogliere indistintamente studenti ciechi o ipovedenti e ragazzi senza alcuna disabilità, dando vita a una straordinaria mescolanza senza barriere e all'insegna della cura e dell'umanità. Il nuovo edificio scelto dall'amministrazione cittadina non ha i requisiti adatti per poter ricreare l'unicità di questo ambiente, da qui la richiesta della scuola e delle famiglie di rimanere a via Vivaio", spiega in un post su Facebook.

"Da padre, prima ancora che da sottosegretario, sono dalla loro parte e il ministero dell'Istruzione cercherà di favorire una soluzione che preservi questa ammirevole esperienza didattica e umana. Le istituzioni devono collaborare per il bene di questi bambini e sono certo che il Comune di Milano vorrà dialogare con il ministero dell'Istruzione", conclude Sasso.