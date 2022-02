Milano: anziana accumulatrice seriale muore in incendio abitazione

18 febbraio 2022 a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - La polizia è intervenuta in via Massimiano 21 a Milano, verso le ore 10, dove i vigili del fuoco stavano operando dopo aver ricevuto una segnalazione di fumo provenire da una abitazione. Durante l'operazione per lo spegnimento è stato trovato il corpo carbonizzato di una donna di 83 anni che viveva nell'abitazione. La vittima delle fiamme "era un'accumulatrice seriale e si ritiene plausibile che, per un incidente domestico, il materiale in casa abbia alimentato l'incendio" fanno saper gli investigatori. Il pubblico ministero ha disposto che la salma venga affidata all'autorità sanitaria. Dopo l'intervento delle Volanti della questura, proseguono sul posto i rilievi della Scientifica.