Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo in una fase di rallentamento della crescita in Europa, che secondo le previsioni dovrebbe riprendere spedita a partire dal secondo trimestre di quest'anno, ma ci sono incognite geopolitiche che pesano" nel quadro della ripresa. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.