Governo: Della Vedova, 'Draghi ha ragione, stop distinguo e sgambetti 'elettorali''

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Il Presidente Draghi ha semplicemente ragione. Le forze di maggioranza non possono pensare di usare i prossimi mesi per una lunga campagna elettorale, fatta di distinguo e sgambetti”. Lo dichiara il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

“I prossimi mesi vanno utilizzati per sostenere il Governo nello sforzo di accelerare sulle riforme del Pnrr, per vincere la sfida del buon utilizzo dei fondi, rilanciando la produttività e la competitività del paese. Per +Europa, il successo del Governo sarà il successo anche delle forze di maggioranza che lo sostengono”, conclude Della Vedova.