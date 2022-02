Giustizia: Malpezzi, 'Parlamento avanti su riforma, in Direzione punto su referendum'

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Tre dei quesiti referendari sulla giustizia trovano già risposta all'interno della riforma che il Parlamento dovrà esaminare. Il legislatore deve fare il suo lavoro. Anche sulla Severino al Senato è stato depositato un disegno di legge dal collega del Pd Parrini che interviene su alcuni aspetti come quello del reato di abuso d'ufficio dei sindaci. Ci sono già alcuni aspetti, insomma, che il Parlamento sta provando a riformare. Ma non possiamo certamente condividere che condannati per mafia possano essere eletti". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Un giorno da pecora su Radio1 Rai.

"Sui referendum, che sono uno strumento importante di democrazia, discuteremo in Direzione. Il legislatore, tuttavia, dovrebbe essere orgoglioso di portare a casa delle leggi che i cittadini desiderano. Il Parlamento ha davanti una sfida importante iniziata un anno fa; può concludere un grande percorso di riforma complessiva di tutto l'ordinamento giudiziario. Abbiamo già approvato con questa maggioranza la riforma del processo penale, di quello civile e stiamo intervenendo sul Csm. Non stiamo all'anno zero della giustizia".

"Il Parlamento faccia il suo lavoro e vada avanti con le riforme che servono al Paese anche per ottenere i fondi del Pnrr”.