Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l'apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che vent'anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l'addio alla Lira e il benvenuto all'Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita proprio”.

Dopo vent'anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e dell'Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d'eccellenza di personaggi di alto profilo e notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all'Euro sono invitati a partecipare tutti. A cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all'Euro, sino alle forme più avanzate di monetazione.