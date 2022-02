Energia: Pd incontra associazioni su sviluppo rinnovabili

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb (Adnkronos) - Il Partito Democratico, con la responsabile Transizione ecologica e sostenibilità Chiara Braga e il responsabile Economia e finanze Antonio Misiani, ha incontrato nel pomeriggio i rappresentanti delle principali associazioni e aziende del settore delle energie rinnovabili per un confronto sulle misure messe in campo dal governo, tra cui il decreto sostegni ter e i provvedimenti di prossima emanazione sul caro energia. Lo rendo noto il Pd.

Dall'incontro sono anche emerse le priorità per garantire il pieno sviluppo di un settore industriale strategico per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione del Paese, in linea con gli obiettivi europei.

Semplificazioni, accelerazione degli adempimenti attuativi in capo a ministeri e regioni per l'individuazione delle aree idonee, misure a sostegno dell'efficienza energetica sono questioni su cui è fondamentale aprire un confronto costante, anche da parte del governo, con gli operatori del settore, per costruire azioni efficaci e coerenti con gli obiettivi sfidanti della transizione ecologica, sottolinea sempre il Pd.