Cremona: figlia maltratta l'anziano padre, scatta divieto di avvicinamento

18 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento è stato notificato dai carabinieri di Crema (Cremona) a una donna a seguito dei maltrattamenti rivolti al padre. L'uomo ha denunciato ai militari che la situazione in casa era ormai esplosiva ed insostenibile da quando la figlia era tornata a vivere con lui portando in casa il nuovo compagno.

La donna tutte le sere, dopo avere bevuto più del dovuto, iniziava a litigare con il compagno, finendo per insultare il padre che interveniva nelle discussioni per placare gli animi. In una occasione l'anziano era stato colpito con un pugno, ma non aveva denunciato. Ai militari ha raccontato di un crescendo di violenze morali. I carabinieri, conclusa la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, hanno informato l'autorità giudiziaria che ha emesso con tempestiva il provvedimento cautelare.