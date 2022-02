18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Più che un bonus è un ristoro perchè le famiglie hanno dovuto affrontare spese per aiuti psicologici per i giovani ma anche per gli anziani e quindi hanno titolo ad avere un ristoro. Non mi sento ostile a misure del genere". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.